La fiscal general descarta, de moment, rebaixar la petició de penes als presos independentistes

La fiscal general de l´Estat, María José Segarra (primera per l´esquerra), ahir

La fiscal general de l´Estat, María José Segarra (primera per l´esquerra), ahir EUROPA PRESS

La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, va assegurar que «a hores d'ara no hi ha cap canvi en la posició» de la Fiscalia respecte als casos oberts sobre el procés català i va expressar el seu «suport» a tots els fiscals que han estat actuant en aquestes causes i que, va defensar, ho van fer amb «absoluta professionalitat».

Així ho va manifestar ahir la nova fiscal general a Santander a preguntes de la premsa sobre les diferents informacions que apunten a una possible rebaixa de les penes als polítics catalans presos pel referèndum de l'1 d'octubre si reconeixen els delictes, un aspecte que la fiscal general ahir va negar.

«No s'ha formulat cap escrit d'acusació, i no es pot parlar llavors de cap rebaixa de res», va assegurar Segarra, que va detallar que el pròxim que farà la Fiscalia és precisament «formular la qualificació».

I ho farà, va avançar, «quan ens donin els trasllats, i és de suposar que serà en dates pròximes perquè sembla que ja està gairebé conclòs el sumari». «Però només podem parlar que formularem el nostre escrit d'acusació en el moment processal pertinent», va acabar afegint la fiscal general de l'Estat.

Segarra va assegurar que en els procediments oberts pel referèndum a Catalunya «no hi ha cap novetat» i «segueixen el seu curs» tant en la causa que instrueix el Suprem contra els delictes de rebel·lió, sedició i malversació pels quals estan presos diversos polítics independentistes, com la causa que porta l'Audiència Nacional per sedició i organització criminal en la qual estan imputats l'excap dels Mossos Josep Lluís Trapero i la seva cúpula.



Trasllat per qualificar

«Al moment en què tinguem trasllat per qualificar, bé en la causa del Tribunal Suprem o bé la de l'Audiència Nacional, doncs anirem posicionant-nos i explicarem les actuacions que duguem a terme, però a hores d'ara no hi ha cap canvi respecte a la posició que ha mantingut la Fiscalia», va apuntar Segarra.

Per la seva banda, l'ambaixador del Regne Unit a Espanya, Simon Manley, va assegurar ahir que el procés de l'euroordre que té sobre la taula un tribunal escocès sobre l'exconsellera de la Generalitat Clara Ponsatí dins de la instrucció del Tribunal Suprem per l'1-O no afecta les relacions amb Espanya. En una conferencia-col·loqui de Barcelona Tribuna organitzada per La Vanguardia, l'Associació Espanyola de Directius (AED) i la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País, va assegurar que respecten la independència de la justícia: «Serà una decisió de la justícia escocesa, nosaltres respectem la separació de poders».