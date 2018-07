Stormy Daniels, detinguda per deixar-se tocar durant un striptease

Un jutge ha desestimat avui els càrrecs contra Stormy Daniels, l'actriu porno immersa en una batalla legal contra el president dels Estats Units, Donald Trump, que va ser acusada d'haver-se deixat tocar per un client durant un nu en un club de Columbus, Ohio, raó per la qual va ser detinguda ahir a la nit.

«Estic encantat d'informar que els càrrecs contra la meva client Stormy Daniels han estat desestimats per complet», ha assegurat l'advocat de l'actriu, Michael Avenatti, al seu compte de Twitter. Segons mitjans de comunicació locals, Daniels ha dipositat una fiança superior a 6.000 dòlars aquest dijous, pel que ha quedat en llibertat, i pensava declarar-se no culpable dels càrrecs abans que el magistrat ordenés la seva posada en llibertat.

La detenció de l'actriu es va produir després que uns detectius de la policia local que es trobaven al local veiessin a Daniels treure's part de la seva roba i deixar-se tocar per altres persones presents al lloc, cosa que en molts estats del país està prohibit .

L'advocat, Michael Avenatti, va denunciar ahir que el motiu de la detenció era un «muntatge» i que l'operació està «motivada políticament». Daniels va rebre durant la campanya electoral del 2016 un pagament de 130.000 dòlars de Michael Cohen, exadvocat de Trump, per, suposadament, mantenir en secret una aventura que va tenir amb l'ara president el ,2006 poc després que aquest es casés amb Melània.

L'actriu porno (el nom real és Stephanie Clifford), ha acudit als tribunals per desfer el pacte, un litigi que encara no s'ha resolt, i ha denunciat intimidacions de l'entorn del president. Des de l'inici del litigi amb Trump, Daniels ha llançat una gira d'actuacions per locals de nu arreu del país, entre els quals s'incloïa el de Columbus en què va ser detinguda.