Sánchez assumeix el compromís de destinar el 2% del PIB a defensa

El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que el seu Executiu assumeix el compromís dels països aliats de l'OTAN de dedicar el 2% del PIB en despesa de defensa l'any 2024, tal com ja va prometre l'anterior Govern popular davant la resta de socis de l'aliança atlàntica a la cimera de Gal·les el 2014.

Els països membres de l'OTAN «hem assumit els objectius d'increment de despesa», va dir Sánchez al final de la cimera de líders de l'aliança militar a Brussel·les, però va insistir que l'aportació dels països no s'ha de basar «només en recursos financers sinó també en capacitats i contribucions en operacions».

En aquest sentit, Sánchez va recordar que «s'han d'avaluar [les aportacions] dels països en funció d'aquests paràmetres», i no només en termes econòmics, ja que Espanya «està fent un enorme esforç»; i pel que fa a capacitats militars i contribucions en missions internacionals «estem molt per sobre de la mitjana», tot i que va reconèixer que «queda un llarg camí per recórrer per arribar al 2%» de la despesa militar.

«Espanya no només ha de ser avaluada per l'aportació financera, sinó per les capacitats», una cosa en què «ha demostrat el compromís de ser un país fiable i actiu amb la nostra presència a Tunísia, com ja estem presents a Turquia, l'Iraq o Letònia», va assegurar Sánchez a la que ha estat la seva primera cimera de l'OTAN com a cap de l'Executiu.