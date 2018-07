Iceta reclama als independentistes que no caiguin en la «judicialització» de la política

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha demanat als independentistes que intenti que "la política no es vegi supeditada als procediments judicials" i ha titllat de fet "curiós" si això finalment passés després de les crítiques sobre aquesta "judicialització" per part de les forces independentistes. A poques hores que arrenqui a Barcelona la manifestació 'Ni presó ni exil·li, us volem a casa', convocada per ANC, Òmnium i l'Associació Catalana de Drets Civils (ACDC), Iceta ha indicat, en termes generals, que el poder judicials "pot ser critica" però que les resolucions "han de ser respectades i acatades per tothom". En un Consell Nacional emmarcat en el 40è aniversari de la fundació del PSC, Iceta també ha parlat de la reunió entre Sánchez i Torra de dilluns passat, i ha advertit al Govern que "no es pot jugar amb dues baralles", com si una fos la de "l'acord" i l'altra "de la ruptura". "I els socialistes catalans demanem que el Govern, de forma definitiva, clara, rotunda i irreversible opti per la via de l'acord", ha assenyalat.

Davant la plana major del partit i de l'ara ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, Iceta ha expressat sentir-se "orgullós" del canvi de rumb en les relacions entre el Governi l'executiu espanyol, des que Pedro Sánchez va arribar a la presidència després de prosperar la moció de censura contra el PP de Rajoy.

En aquest sentit, ha apuntat a un "canvi de perspectiva" en les relacions entre la Generalitat i Moncloa, fruit de la forta aposta del PSOE per dialogar. "Som capaços d'arriscar pel bé comú", ha dit Iceta, criticant actituds com la de Ciutadans (Cs) i els seus atacs contra el diàleg i a qui ha titllat d'"'Angry Birds' de la política". "Si fos per ells, els americans encara seguirien a Vietnam", ha assenyalat.

Tot i així, el líder dels socialista catalans ha avisat a l'executiu encapçalat per Quim Torra que en les futures trobades s'han d'abordar més temes apart de l'autodeterminació. "No es pot venir i dir que 'he posat sobre la taula l'autodeterminació i m'emporto tres carreteres'. Això no funciona així", ha avisat.



Retirada de símbols franquistes a Tortosa i Montserrat

L'aposta per a l'educació pública, la recuperació de la sanitat pública i universal, la gestió de l''Aquarius' –que, segons apunta Iceta, ha suposat una reflexió a nivell europeu sobre la qüestió dels refugiats-, i una presència majoritària de dones en l'executiu amb càrrecs de responsabilitat més enllà de les referents a polítiques socials, han estat alguns dels temes que el líder socialista ha enumerat i que demostren el canvi de tarannà en la política espanyola.

També ha fet esment del trasllat de les despulles del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, emmarcat en la nova política de memòria històrica, i ha traçat dues futures accions que repercuteixen a Catalunya: La retirada de l'imponent monument franquista enmig de l'Ebre, a Tortosa, i el monument ubicat en una cripta-mausoleu on hi ha enterrats 319 combatents carlistes del Terç de Requetés, a Montserrat.



Crida per eixamplar majories catalanistes d'esquerres

En la seva intervenció, Miquel Iceta ha fet una crida a potenciar el partit. "A coordinar-nos més i millor amb sectors catalanistes i progressistes d'esquerres", ha reblat en el seu discurs. I és que en el decurs del Consell Nacional d'aquest dissabte s'ha aprovat una proposta de resolució en què s'insta a la Comissió Executiva del partit a fer una crida "al conjunt de la ciutadania i de les organitzacions progressistes de Catalunya", així com "al conjunt de l'esquerra, al federalisme i al catalanisme social" a contribuir a "l'eixamplament i enfortiment del PSC".

"Aquest projecte polític ha estat i és una eina formidable per a les classes populars i treballadores de Catalunya", diu el text, recordant que aquest 15 i 16 de juliol es commemoren els 40 anys de la fundació del PSC, sorgit de la confluència de "diferents sensibilitats del socialisme i de l'esquerra", amb el PSC-Congrés, PSC-Reagrupament i la Federació Socialista de Catalunya (PSOE) al capdavant i també amb afiliats i persones independents.

"Avui no ens hauríem de tancar-nos en la nostàlgia però si preguntar-nos en el perquè de la unitat socialista", ha reivindicat Iceta. "Amb el compromís del 40è aniversari ens hem de comprometre a seguir sumant, a seguir sent útils per a més gent", ha dit. "I l'èxit de la unitat es la fidelitat en uns valors", ha afegit, insistint en la voluntat d'impulsar un projecte àmpliament majoritari" i no per a "minories selectes", ha conclòs.