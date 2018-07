Torra: «Sortirem al carrer els dies que faci falta fins que els presos tornin a casa»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que les mobilitzacions per reclamar l'alliberament dels polítics empresonats i el retorn dels que són a l'estranger continuaran "fins que tornin a casa".

Minuts abans de l'inici de la manifestació convocada per les entitats sobiranistes aquest dissabte sota el lema 'Ni presó ni exili, us volem a casa', Torra ha subratllat que Espanya "s'ha d'enfrontar davant el mirall de la injustícia". El president ha lamentat que la justícia "indecent" permeti que "encara hi hagi presos polítics".

Amb tot, Torra ha expressat que cada minut que els presos són en centres penitenciaris "és una indecència" i que "no ho permetran". Per això, el cap del Govern ha exclamat que "sortiran al carrer els dies que faci falta".

Després de la resolució del tribunal alemany que descarta l'extradició de Carles Puigdemont per rebel·lió, Torra ha afirmat que s'ha "guanyat" a Europa i que també es farà a Escòcia, Suïssa i Bèlgica.