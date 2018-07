Torrent rep la notificació de suspensió i assegura que defensarà els diputats

El president del Parlament, Roger Torrent, va reaccionar, en una entrevista a l'ACN, a la notificació que el Tribunal Suprem i el jutge Pablo Llarena li va enviar comunicant la interlocutòria de suspensió de sis diputats independentistes de la cambra i que va rebre ahir. Torrent va voler garantir que, sigui quina sigui la resposta definitiva que acabi adoptant el Parlament, «es farà tot el que estigui al seu abast per defensar els drets polítics dels diputats del Parlament i per extensió els drets col·lectius de participació del país». A més, el president del Parlament considera que la notificació «certament no aporta res de nou del que ja se sabia», i per això ha insistit que, al seu criteri, «els diputats que són a presó o a l'exili no han comés cap delicte i haurien d'estar en llibertat, al carrer avui mateix». Per últim, preguntat per la resposta concreta que adoptarà el Parlament de cara a fer front a la interlocutòria i la suspensió dels diputats, Torrent va voler ser «prudent» i va recordar que dijous «la mesa va demanar per unanimitat un informe als serveis jurídics i quan es tingui aquest informe, es veurà com procedeixen la mesa i el Parlament».