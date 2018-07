JxCat considera «possible» restituir l'expresident català si és extradit només per malversació

Junts per Catalunya (JxCat) considera un «escenari possible» la «restitució» com a president de la Generalitat de Catalunya de Carles Puigdemont, si és extradit a Espanya només per malversació.

Així ho va exposar el portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Albert Batet, des d'Alemanya, fins on es van desplaçar ahir també el president de la Generalitat, Quim Torra, la consellera de Presidència, Elsa Artadi, i el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, per mantenir una reunió amb Carles Puigdemont.

En declaracions a TV3, Batet va destacar que la decisió de la justícia alemanya d'acceptar extradir Puigdemont per malversació però no per rebel·lió «obre un escenari possible de restitució», ja que «cauen les causes de rebel·lió, sedició i desordres públics» que fins ara pesaven sobre Puigdemont i es «posa en evidència que caldria deixar en llibertat de forma immediata tots els presos polítics, perquè no hi ha causa».

Amb la resolució del tribunal alemany de la setmana passada, en què es descartava l'extradició per rebel·lió «s'obre un nou escenari de restitució, que és un compromís essencial de JxCat», va afegir el portaveu parlamentari de la formació.