Sánchez diu que la crisi a Catalunya s'arreglarà «votant», però «un acord, no la ruptura»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit aquest dimarts a assegurar que el seu executiu està disposat a "explorar solucions polítiques a Catalunya" ha promès que "serem valents i audaços" en aquesta recerca, tot i que també l´ha circumscrit al "marc de la Constitució" que "és el gran consens que ens uneix a tots". "Som molt conscients que això trigarà, que és una carrera a llarg termini", però "cal començar a construir punts de trobada" i "per això les comissions bilaterals són un bon punt de partida". En aquest sentit, ha afirmat que "aquesta crisi només es resoldrà votant, però votant un acord, no una ruptura", i ha recordat a les forces independentistes que no disposen de majories reforçades que elles mateixes van introduir com a condició per a una reforma, per exemple, de la llei electoral.

Sánchez ha fet aquestes manifestacions en resposta a la intervenció del portaveu d´ERC al Congrés Joan Tardà, i al de PDeCAT, Carles Campuzano, durant la seva compareixença al Congrés dels Diputats, a qui ha recordat que "es pot parlar de tot, però no tot és possible". El president espanyol ha recordat que després de la sentència del TC Catalunya és l´únic territori que no té en vigor un Estatut votat pels seus ciutadans, i "en conseqüència la crisi a Catalunya només es podrà resoldre votant".

"La discrepància que tenim és que nosaltres volem votar un acord, mentre que [els independentistes] pretenen votar una ruptura", i "la reflexió que els faria és que si fan una proposta també tinguin en compte que al Parlament per a l´aprovació de l´Estatut necessiten 3/5 parts del parament, cosa que a dia d´avui no tenen".

Prèviament ha respost també una altra del líder de Ciutadans, Albert Rivera, que l´ha acusat de mantenir una "equidistància indecent" respecte a l´independentisme. El president espanyol li ha respost recordant que Cs és "la primera força parlamentària a Catalunya" però no fa "res" més que fer retrets al Parlament i al Congrés.

"Vostès viuen bé del conflicte, però aquest conte s´acaba, i en aquesta cambra hi ha un govern que no viu del greuge territorial com vostès, que aposten per la divisió, sinó per la suma".