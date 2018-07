Els socialistes exigeixenque s'abandoni la via il·legal

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, es va mostrar obert a col·laborar «puntualment» amb el Govern en temes socials, però ha instat la consellera de Presidència, Elsa Artadi, i el moviment polític impulsat per Carles Puigdemont que «abandonin la via unilateral i il·legal» i reconeguin els «errors greus» comesos per l'independentisme.

En roda de premsa a la seu del PSC després de la reunió de la cúpula del partit, Illa va respondre així a les paraules d'Artadi en una entrevista amb Efe, en la qual la consellera de Presidència i portaveu del Govern va afirmar que l'executiu català «allarga la mà al PSC» per arribar a consensos, però va reclamar als socialistes que reconeguin que ser «còmplices de la repressió i agent actiu del 155» no era el camí per abordar la situació a Catalunya.