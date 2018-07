La CUP proposarà restringir les T-10 als empadronats a Barcelona per combatre la massificació turística

La CUP Capgirem Barcelona proposarà que l'abonament T-10 sigui d'ús exclusiu pels veïns de la capital, que s'haurien d'identificar en el moment de la compra. Actualment, la targeta de transport T-10 és multipersonal i l'abonament més venut de tots els títols integrats. Segons la iniciativa defensada pels anticapitalistes, els ingressos obtinguts en la venda dels títols de transport destinats al col·lectiu de turistes es destinarien a "revertir els seus efectes sobre la ciutat", asseguren en un comunicat. Aquesta mesura forma part del paquet d'iniciatives per combatre la massificació turística que la formació presentarà al consell plenari de l'Ajuntament de Barcelona d'aquest divendres.

A més, la CUP instarà l'executiu municipal a crear un Observatori del Turisme per tal d´estudiar l´impacte del model turístic en diferents àmbits com el social, el laboral, de gènere, l´ambiental, l´urbanístic; i una comissió d'estudi sobre les externalitats negatives com a conseqüència de la massificació turística, on compareguin entitats, organitzacions i col·lectius sense ànim de lucre que treballin al voltant de la cerca d´alternatives al model turístic actual o en pateixin les conseqüències.

A més, la formació demanarà al govern d'Ada Colau que marqui un màxim diari de visitants no residents al Park Güell i que torni a promoure l'accés lliure dels veïns al recinte, que no arriba a les 20 hectàrees i rep nou milions de visitants anuals, sis dels quals a la zona de pagament.

D'altra banda, les regidores de la CUP posaran sobre la taula que es privi l´ús de l´espai públic a negocis privats es redueixi la presència dels que hi són actualment. Una altra de les propostes del grup serà la prohibició de la circulació i ancoratge de bicicletes d´empreses privades a aparcaments públics, així com vehicles com patinets elèctrics, Segways i vehicles de mobilitat personal de característiques similars que siguin objecte d´arrendament per part d´empreses privades per explotació econòmica relacionada amb el turisme.