Els nous submarins de l'Armada no caben al moll de Cartagena

El Ministeri de Defensa haurà d'invertir 16 milions d'euros en els molls de Cartagena que hauran d'albergar els nous submarins S-80, ja que per les seves dimensions les naus no caben a les actuals instal·lacions. Així ho avança el diari El País, en el que suposa un nou problema per a uns submarins que s'han convertit en un mal de cap per a l'Armada espanyola.

Anteriorment els S-80, ja van donar problemes perquè a causa del seu excessiu pes la nau no podien surar. Aquesta circumstància va obligar en el seu dia a augmentar en 10 metres l'eslora dels submarins i en 800 tones seu desplaçament, amb el conseqüent sobrecost en el procés de construcció.

Ara, el problema és que amb les seves dimensions actuals el Ministeri haurà de destinar 16 milions d'euros a dragar i ampliar els molls i a adequar les fosses d'atracament a la base naval de Cartagena.

Preguntada sobre aquest nou problema, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha relativitzat aquest dimecres el cost total que tindrà el nou submarí S-80 de l'Armada, ja que la seva construcció dura molts anys i no estarà acabat fins al 2030 o 2031.

"Per descomptat que si Donald Trump s'assabentés del que costa, ens retrauria el poc que inverteix Espanya en Defensa", ha sostingut en una entrevista a Onda Cero, recollida per Europa Press, després de les reclamacions del president dels Estats Units a els membres de l'OTAN perquè augmentin els seus pressupostos de Defensa.

La ministra ha reconegut desconèixer els detalls del projecte, però ha confirmat que en el disseny inicial hi va haver "algunes errades de planificació" que van obligar a rectificar i que ara estan "ja superats".

En qualsevol cas, ha subratllat que el primer vaixell no estarà disponible fins a l'any 2030. "Moltes vegades, quan es parla de molts milions, no s'explicita que son a deu o onze anys vista", ha insistit sobre projectes de defensa com el dels submarins o les fragates.

Pel que fa al funcionament del motor del submarí amb dièsel, Robles ha insistit que ella no és "experta" en aquestes qüestions i s'ha remès als experts en la matèria, que li transmeten que "el projecte és absolutament viable".

"De qüestions tècniques no sé res, m'he de refiar dels experts. Només puc dir que el projecte està corregit, contrastat, i que la gent no pensi que demà sortirà el submarí al mar, sortirà el 2030", ha emfatitzat.