ERC i el PDeCAT avisen la Comissió Europea de «l'apologia del franquisme» a Espanya i l'agressió a Borràs

Els eurodiputats Josep Maria Terricabras i Jordi Solé (ERC) i Ramon Tremosa (PDECat) han denunciat aquest dimecres en una pregunta a la Comissió Europea les salutacions nazi dels concentrats al Valle de los Caídos diumenge passat i l´agressió al fotoperiodista Jordi Borràs a Barcelona dilluns. En la pregunta parlamentària, que duu com a assumpte ´La violència de la ultradreta a Catalunya i la legalitat de l´apologia del feixisme i el franquisme´, els eurodiputats demanen a l´executiu comunitari si fer apologia del franquisme vulnera la legislació europea. Concretament, pregunten si el franquisme pot emmarcar-se en la categoria de "genocidi i crims contra la humanitat i de guerra", com recull la decisió marc 2008/913/JHA.

Segons la legislació europea, l´article sobre delictes "de caràcter racista i xenòfob" preveu que els estats adoptin les mesures necessàries per "castigar" "l´apologia pública, la negació o la trivialització flagrant de genocidi i crims contra la humanitat i de guerra". De ser així i incloure´s en aquesta categoria, recull la pregunta, "la Comissió creu que la salutació feixista hauria de prohibir-se en espais públics?"

Sobre l´agressió a Borràs, els eurodiputats exposen que l´agressor és un policia i que en el moment d´atacar el fotoperiodista especialitzat en moviments d´extrema dreta, va cridar ""Viva Espana y Viva Franco". En aquest sentit, lamenten que el cos de la Policia Nacional no hagi obert una investigació contra l´agressor tot i que aquest hagi estat identificat. "Des de desembre del 2017 hi ha hagut dotzenes d´atacs per part de militants d´extrema dreta", recorden.