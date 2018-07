Terratrèmol entre JxCat i ERC pel tracteal Parlament dels diputats suspesos

JxCat i ERC van protagonitzar ahir un xoc sense precedents al Parlament, arran del seu desacord al voltant de si cal substituir temporalment els sis diputats suspesos pel Tribunal Suprem o bé s'ha de deixar al marge d'aquesta mesura l'expresident català Carles Puigdemont, que va acabar amb la suspensió del ple previst per ahir.

Abans d'iniciar-se el ple previst per a ahir a les 10 del matí, la Mesa del Parlament havia de decidir si aplicava una solució d'acord amb l'últim informe dels lletrats de la càmera, que plantejava una substitució temporal dels diputats suspesos pel Suprem –Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull (JxCat), Oriol Junqueras i Raül Romeva (ERC)–, que podrien delegar el seu vot en un altre diputat del seu grup parlamentari. No obstant això, les divergències entre els dos socis del Govern van fer pols tota possibilitat d'acord a la reunió de la Mesa, ja que JxCat exigia un tracte diferenciat entre Puigdemont i els cinc diputats presos en entendre que l'expresident no ha de ser substituït per un altre, cosa que ERC ha rebutjat per complet, pel que finalment el ple va ser desconvocat.

El més cridaner de la crisi d'ahir a les files de l'independentisme va ser la virulència del seu intercanvi d'acusacions. JxCat va acusar obertament el president del Parlament, Roger Torrent, d'incomplir l'«acord verbal» que suposadament havien assolit amb ERC i que consistia en una solució puntual per al ple d'ahir i avui, que passava per substituir els diputats suspesos que segueixen a la presó, però no Puigdemont. A més del tracte diferencial per a l'expresident, que JxCat considera una «línia vermella», l'acord implicava suposadament que, mentre la Comissió de l'Estatut dels Diputats no acabés de resoldre aquesta qüestió, Puigdemont no exerciria el seu vot delegat, pel que el seu grup estava disposat a perdre un vot en el ple.

El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va aprofundir en els retrets al president del Parlament: «Demanem a ERC que aclareixi quina és la posició de Torrent. O es defensa la dignitat dels diputats o es blanqueja el Partit Socialista del 155».

Minuts després, també en roda de premsa, el president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, visiblement irritat amb Albert Batet i Eduard Pujol, els va acusar de «mentir de manera descarada» i va donar per «trencada» la confiança entre els dos grups, encara que va assegurar que aquest cisma parlamentari no ha d'afectar el Govern de coalició.

Sabrià va posar el dit a la llaga en referir-se a les batalles en el si de JxCat i el PDeCAT, acusant-los de voler «tapar les seves discrepàncies internes» obrint ara un conflicte amb ERC.

«Si tenen un cap de setmana difícil, no és el nostre problema», va dir en to irònic Sabrià, al·ludint l'assemblea que celebrarà el PDeCAT del 20 al 22 de juliol, en la qual ha de definir el seu lideratge i decidir si s'integra a la Crida Nacional per la República, el nou moviment impulsat per Puigdemont. Després de quedar desconvocat el ple, que incloïa un debat monogràfic sobre la «convivència» sol·licitat per Cs, el grup que lidera Inés Arrimadas va registrar una petició perquè se celebri abans del 31 de juliol, abans de l'aturada estiuenca.

La divisió interna en el sobiranisme també es va veure reflectida amb la posició de la CUP, la diputada de la qual, Maria Sirvent, va explicar que la seva formació «no entén ni comparteix» les posicions dels qui defensen acatar la suspensió dels diputats presos ni el tracte diferenciat per a l'expresident Carles Puigdemont, que ara es troba a Alemanya pendent del que passi amb l'euroordre.