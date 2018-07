Israel aprova la legislació sobre «l'estat nació» que els àrabs qualifiquen de racista

Israel va aprovar ahir una llei per declarar que només els jueus tenen el dret a l'autodeterminació al país, fet que els membres de la minoria àrab van qualificar de racista.

La llei de l'«estat nació», defensada pel Govern israelià, va ser aprovada per un total de 62 vots a favor contra 55 i dues abstencions al Parlament de 120 membres després de mesos de discussions.

«Aquest és un moment decisiu en els camins del sionisme i la història de l'Estat d'Israel», va asse-nyalar el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, després de la votació que va tenir lloc ahir al matí.

La llei, que és bàsicament simbòlica, va ser promulgada poc després del 70 aniversari del naixement de l'Estat d'Israel i estipula que «Israel és la pàtria històrica del poble jueu, que té un dret exclusiu a l'autodeterminació nacional».

El projecte de llei també treu l'àrab de la seva designació com a idioma oficial juntament amb l'hebreu i el rebaixa a un «estatus especial» que permet el seu ús a les institucions israelianes.

Els àrabs d'Israel sumen uns 1,8 milions, que representen prop del 20 per cent de la població. «Anuncio amb commoció i pena la mort de la democràcia», va afirmar Ahmed Tibi, un legislador àrab.

La població àrab d'Israel està formada principalment per descendents dels palestins que van romandre a la seva terra durant el conflicte entre àrabs i jueus que va culminar en la guerra del 1948. Centenars de milers d'àrabs es van veure obligats a abandonar les seves llars o van fugir durant aquell conflicte.

Els que van romandre al lloc on ja vivien tenen plens drets davant la llei, però diuen que s'enfronten a una discriminació constant, i citen serveis inferiors i assignacions injustes per àmbits com l'educació, la salut i l'habitatge.

Després de l'aprovació d'a-questa llei, la Unió Europea va assegurar que havia expressat la seva preocupació a Israel «a través de tots els mitjans disponibles», tot i que va aclarir que respecta la sobirania d'un estat democràtic. «Des que va començar el procés ja hem expressat les nostres preocupacions i hem recalcat el respecte per Israel com a estat democràtic», va insistir la portaveu d'Exteriors de la CE, Maja Kocijancic, davant la pregunta de si la UE condemna la llei.