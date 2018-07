Colau nega retallades en el ple que li reprova la seva gestió econòmica

n L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va negar ahir que hi hagués retallades pressupostàries en el ple que va reprovar la gestió econòmica del seu govern. «Aquest govern no retalla, reverteix retallades», va assegurar l'alcaldessa a la sessió de control en resposta a la pregunta que li va formular la portaveu socialista, Montse Ballarín, sobre les gestions que ha dut a terme per respondre a la situació econòmica de l'Ajuntament.

Ada Colau va insistir que hi havia «xifres concretes que es podien contrastar» que ho demostren i va convidar la regidora socialista a anar «juntes a recuperar les retallades de l'Estat», entre les quals va citar les retallades en el transport públic metropolità.

La resposta de l'alcaldessa a la pregunta del PSC va ser el colofó als debats sobre qüestions econòmiques que van ocupar bona part de les dues sessions plenàries que va celebrar el consell municipal, les últimes abans de vacances.

Abans, però, va tenir lloc un ple extraordinari on va aprovar, només amb el vot en contra del grup de govern, reprovar la gestió econòmica de l'equip d'Ada Colau i crear una comissió d'estudi que farà un seguiment mensual de l'execució del pressupost i de les inversions.

En aquest debat, el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, va dir a l'oposició que «no és lícit parlar de retallades ni dir que la solvència de l'Ajuntament de Barcelona està en risc», però va admetre que hi podria haver una caiguda dels ingressos que obligaria a ajustar el pressupost del 2019, «si la Generalitat i l'Estat no complissin compromisos», i va estimar aquest ajust en l'1 % dels comptes, cosa que equivaldria a uns 26 milions d'euros.

Entre els principals acords que el govern de BComú va aconseguir aprovar hi ha les noves taxes, entre les que destaca la que pagaran els autocars turístics que aparquin als voltants de la Font Màgica de Montjuïc, i el conveni dels treballadors de l'Ajuntament de Barcelona (2017-2020), que preveu una pujada salarial anual del 3 %.

També va aprovar definitivament una modificació del Pla especial d'ordenació dels establiments comercials destinats a la venda de souvenirs a la ciutat amb els vots a favor de tots els grups i l'abstenció de Cs, PP i la CUP. La mesura prohibiria obrir aquest tipus de botigues a les zones més massificades. Concretament, als entorns de la Sagrada Família, al barri de Sant Antoni i a les zones del voltant del Camp Nou, el Parc Güell i la Casa Vicens.