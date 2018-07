El Govern espanyol eleva el 4,4 %el sostre de despesa per al 2019

El Consell de Ministres va aprovar la relaxació dels objectius de dèficit per al període 2019-2021, així com el límit de despesa no financer per al proper any, conegut com a sostre de despesa, que pujarà el 4,4 %, fins als 125.064 milions d'euros, segons va anunciar la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. Amb l'aprovació del sostre de despesa es dona el tret de sortida per a l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat del 2019. En aquest sentit, Montero va destacar que aquest increment del límit de despesa no financer «facilitarà un pressupost expansiu per garantir una recuperació econòmica justa».

Al costat del sostre de despesa, es va donar llum verd al camí d'estabilitat pressupostària per al període 2019-2021, debatut dijous al si del Consell de Política Fiscal i Financera. Els nous objectius de dèficit públic seran de l'1,8 % del PIB el 2019, de l'1,1 % el 2020 i del 0,4 % el 2021, de manera que es relaxen els objectius anteriors.