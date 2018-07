Sáenz de Santamaría recorda als compromissaris que és la candidata de les bases

Soraya Sáenz de Santamaría ha presentat aquest dissabte la seva proposta al congrés extraordinari del PP on en poques hores començaran les votacions dels 3.082 compromissaris que decidiran el nou president del partit. L´exvicepresidenta s´ha reivindicat com la candidata dels afiliats del PP. "Sóc la més votada per les vostres bases", ha recordat als compromissaris populars, als qui ha demanat que no trenquin el criteri de la militància perquè "ells han vist en mi a un dels nostres i m´han votat com la millor opció per representar-los" i "no només per guanyar aquest congrés, sinó totes les eleccions que aquest partit té per davant". En aquest marc, ha llançat un missatge dirigit obertament al seu contrincant, que no ha volgut una candidatura unitària: "Si jo no hagués estat la més votada , avui estaria a la teva llista", ha afirmat abans de desplegar un ventall amb la bandera d´Espanya com a símbol d´un partit "obert" i capaç de captar nous votants. El seu discurs ha provocat la reacció dels compromissaris, que per primera vegada en aquest Congrés han fet crits a favor de la "unitat" del PP.

Sáenz de Santamaría ha recordat la seva tasca contra "els populistes i els independentistes" i ha fet una crida a la "unitat" perquè "units fem més ferms els nostres principis i els fem realitat guanyant eleccions". Per això, ha dit, ha defensat la integració amb la candidatura de Casado, que ha rebutjat reiteradament concórrer a aquest Congrés amb una llista única. "Tots som un equip, ho érem fa un mes i ho seguim essent", ha dit abans de prometre que després de la seva victòria no preguntarà a ningú per quina opció va apostar, i "només demanarà lleialtat" i suport al partit. "Jo també sóc lleial", ha afirmat en referència al missatge que va llançar aquest divendres el president del govern espanyol, en una pulla implícita a l´expresident Aznar.

"Sóc una de vosaltres"

L´exvicepresidenta ha passat a l´atac per assegurar que si les bases no l´haguessin fet guanyadora de la primera fase de les primàries –com en el cas de Pablo- no estaria a la tribuna. "Estaria a la teva llista, Pablo, si m´ho haguessis demanat". "Soc persona de paraula, ha afirmat abans de recordar que és una dona "de classe mitjana" de Valladolid que va aprendre a casa "que tot s´ha de guanyar a pols i que el que som és gràcies al nostre esforç capacitat". Ha reivindicat també la seva etapa de feina "al govern, fent país, amb Mariano Rajoy" i s´ha definit davant els compromissaris com "una de vosaltres".

Ventall amb la bandera d´Espanya com a mostra d´un partit "obert"

Sáenz de Santamaría ha desplegat un ventall amb la bandera d´Espanya per assegurar que vol un partit "obert" que atregui cada vegada més gent i que sigui alhora "ferm". "Així es com es guanyen eleccions", ha afirmat abans de prometre que buscarà un partit que "es renovi" i que "atregui la base social" des del "centre-dreta espanyol". "Som el gran partit del centre-dreta europeu", ha afirmat reivindicant "una societat oberta". "Sempre he tingut un repte: viure d´acord als principis, com la sinceritat amb un mateix, la lleialtat, el respecte al company, la coherència entre el que diem en privat i en públic i la feina pública", ha dit sense citar el seu contrincant, perquè aquest "és un partit honrat amb afiliats honrats".

Sáenz de Santamaría també ha reivindicat la defensa de la Constitució i de la unitat d´Espanya i ha promès que es reunirà amb els presidents autonòmics "més vegades" per "adoptar decisions junts". També ha assegurat que "comptarà molt més" amb els presidents territorials del PP i les juntes locals i comarcals, i crear a més "un consell de l´Espanya rural", en un gest de complicitat amb bona part de les agrupacions que han enviat a aquest Congrés els seus compromissaris.

Resposta a les acusacions de Casado

També sense citar-lo, Sáenz de Santamaría ha respost les crítiques de Casado, que atribueix a la seva gestió de la crisi catalana bona part de la pèrdua de vots. Segons la vicepresidenta, no ha estat això, sinó els escàndols de corrupció, i ella es pot comprometre a que no tornin a tenir lloc al sí del partit. Ha reivindicat tots els presidenta del partit i d´AP –també José Manuel Fraga-i ha afirmat abans de recordar ´l´escrache´ que va patir a casa seva.

"Mai he flaquejat davant l´independentisme"

Per aquest motiu ha demanat el vot "per respondre els demagogs, no per tornar-nos com ells", i per afrontar els reptes "difícils" amb solucions reals, i no "fàcils". Ha reivindicat la seva acció de govern i ha acusat el PSOE de dur a terme una moció de censura "injustificable" de la mà "del més danyí que existeix a aquest país: els independentistes". "Mai he flaquejat davant l´independentisme", ha afirmat abans de recordar que el president de la Generalitat li va posar una querella criminal "per negar-me a que se saltés la llei", cosa que va fer "a molta honra", perquè "per defensar la unitat d´Espanya que em posin una i mil querelles".

Proposaria Fátima Báñez com a secretària general del PP, amb Maíllo i Sánchez-Camacho al seu equip

Sáenz de Santamaría ha donat a conèixer els noms de la seva executiva, que estaria encapçalada per Fátima Báñez com a secretària general, i que incorporaria també Marimar Blanco, José Luis Ayllón, Carlos Iturgaiz, i Enric Millo, entre altres. El seu equip de confiança estaria format per Fernado Martínez Maillo, Íñigo de la Serna, Javier Arenas, Íñigo Méndez de Vigo, Teófila Martínez, i Alícia Sánchez-Camacho.