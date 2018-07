Diversos morts i centenars de desapareguts després d'ensorrar-se una presa hidroelèctrica a Laos

Diverses persones han mort, centenars es troben desaparegudes i unes 6.600 s'han quedat sense llar després ensorrar-se una presa hidroelèctrica en construcció a Laos, segons les autoritats citades aquest dimarts per una agència de notícies del país.

Les autoritats no han detallat el nombre exacte de morts i es limiten a informar de la pèrdua de «diverses vides humanes». La presa Saddle, situada a uns 550 quilòmetres al sud-est de Vientiane, la capital, es va ensorrar aquest dilluns i l'aigua que contenia va inundar sis llogarets, segons l'Agència de Notícies de Laos.

L'administració de la província d'Attapeu, on es construïa la presa, ha demanat assistència humanitària bàsica per als afectats. El primer ministre del país, Thongloun Sisoulith, visitarà la zona per supervisar les operacions de rescat i assistència a les víctimes.

La presa es va començar a construir el 2013 i tenia previst operar aquest any. La companyia tailandesa Ratchaburi Electricity Generating Holding (RATCH), que participa amb Xe Pien-Xe Namnoy Power Company (PNPC) amb el 25% de les accions, va atribuir en un comunicat l'ensorrament «a les contínues pluges que van causar l'entrada d'un gran volum d'aigua a l'embassament».

«PNPC i les agències relacionades han evacuat els residents del lloc a centres temporals (...) s'està realitzant una avaluació urgent de la situació per poder resoldre immediatament la situació una vegada que el nivell de l'aigua de la presa hagi baixat», afegia la nota de premsa.