Carles Puigdemont assegura que no estarà vint anys a «trepitjar terra catalana»

L'expresident català Carles Puigdemont va assegurar que potser no estarà en territori espanyol en 20 anys, però que segur que trepitjarà «terra catalana», a l'hora que va considerar que el PDeCAT pot mantenir el seu suport al Govern en certes votacions, sempre que l'Executiu «correspongui».

En una compareixença a Berlín per posar punt final a quatre mesos de procés judicial a Alemanya –tancat per la retirada del seu ordre d'extradició–, Puigdemont es va reafirmar en les seves posicions i es va mostrar disposat a reprendre la seva activitat política des de Brussel·les.

«Jo no sé si estaré 20 anys sense trepitjar terra espanyola, el que sí que sé és que no estaré 20 anys sense trepitjar terra catalana», va afirmar Puigdemont, que va afegir que això seria possible fer-ho «avui mateix» si viatgés a la part del sud de l'Estat francès, que «no deixaria de ser Catalunya».

Després de la retirada de l'ordre europea i internacional de detenció que pesava contra Puigdemont, l'expresident català tindrà plena llibertat de moviments a l'estranger, però no podrà tornar a Espanya, ja que seria automàticament arrestat –en estar vigent l'ordre de detenció nacional–, fins un cop passat 20 anys, el que triga a prescriure el delicte de rebel·lió.

Puigdemont va explicar que abandonarà Alemanya amb destinació a Bèlgica dissabte al matí i que l'acompanyarà la seva família. L'expresident català va ser preguntat també sobre la posició del PDeCAT en les votacions d'aquesta setmana sobre RTVE al Congrés i ha defugit avançar la postura del partit sobre aquesta qüestió, al·legant que ell no té «responsabilitat» en el que respecta al grup parlamentari. «El senyor [Pedro] Sánchez ha tingut els vots del nostre grup parlamentari per ser elegit, i el que és normal és que algú que rebi els vots correspongui. Mentre això sigui així, no veig cap problema per canviar el sentit de la intenció de vot», va assegurar.

El líder sobiranista va apreciar que amb el nou Govern s'ha produït un «canvi d'estil, de clima i de llenguatge», i va posar com a exemple l'entrevista que van mantenir Sánchez i el president de la Generalitat, Quim Torra, que va ser de «manera respectuosa».

Això no obstant, va afirmar que «ara ha de venir el temps no dels gestos, sinó dels fets», per agregar que el bloc sobiranista «sempre» estarà disposat al «diàleg» de «l'essencial», un «projecte polític per a Catalunya», una visió de com «pugui continuar Catalunya dins d'Espanya». Aquí va qualificar d'«absurd» que en el passat l'Estat espanyol s'hagi reunit amb «terroristes d'ETA» però tingui inconvenients a dialogar amb el «moviment independentista català», al qual ha qualificat de «democràtic» i «absolutament europeista».