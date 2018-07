Cinc ferits per cremades en explotar el motor d'una llanxa pneumàtica a Calella de Palafrugell

Cinc persones han quedat ferides de diversa consideració en explotar el motor d'una llanxa pneumàtica Zodiac a Calella de Palafrugell (Baix Empordà). El succés s'ha produït pels voltants de les 13.30 hores d'aquest dissabte mar endins i a uns 200 metres de la platja del Golfet. Per causes que encara es desconeixen, s'ha produït una forta deflagració a l'embarcació i els ocupants –un adult i quatre menors adolescents d'entre 13 i 17 anys- han hagut de saltar a l'aigua. Han estat rescatats per altres barques properes a la zona i traslladats a la platja de Portbò.



L'afectat de més gravetat té cremades de segon grau per l'explosió, hi ha dos ferits de menys gravetat i els altres dos estan lleus. Tots han estat evacuats a l'Hospital de Palamós. Quatre ambulàncies i l'helicòpter del SEM, efectius de la Policia Local i una embarcació de Salvament Marítim han participat en el rescat.





