L'ANC crida a omplir la Diagonal i a fer una «onada de so» per la Diada d'aquest any

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va revelar ahir els seus plans de cara a la Diada de l'11 de setembre: omplir l'avinguda Diagonal de Barcelona des de la plaça de les Glòries fins al Palau Reial amb una «onada de so».

La presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, va demanar en la presentació de la mobilització que aquesta sigui «un punt d'inflexió» per implementar el mandat del referèndum sobre la independència de l'1 d'octubre i, per això, va instar els partits independentistes a oblidar-se de «baralles estèrils». Pel que fa a la marxa, l'organització ha explicat que el seu punt àlgid serà a les 17.14?h, quan es farà un silenci «expectant, no pas de dol», que culminarà amb una acció que l'entitat anomena «onada de so» i que consisteix en el fet que els assistents facin sentir la seva veu progressivament des de la zona de Castillejos fins a l'escenari al capdamunt de l'avinguda barcelonina. Paluzie va voler interpel·lar els partits, als quals va instar a deixar-se de «baralles estèrils» i es posin a treballar per «teixir estratègies guanyadores». Així, va fer una crida a intentar que la repressió «no condicioni fins al punt» de «deixar de lluitar» i va demanar als dirigents que posin «els objectius polítics sobre la taula». També va cridar a la mobilització per contrarestar la «persecució política i jurídica» contra el moviment independentista. «Portem molts mesos de resistència contra una ofensiva sense precedents», va dir Paluzie, que va tenir paraules de record no només per als dirigents independentistes en presó preventiva o l'estranger, sinó també per als més de 700 alcaldes, activistes i artistes «perseguits» per la justícia espanyola.

La Diada de l'11 de setembre serà el preludi d'una tardor que l'organització preveu «intensa» perquè es celebraran «els judicis de la vergonya» al Tribunal Suprem, que investiga els líders independentistes. «Sense oblidar les causes obertes a l'Audiència Nacional, contra la cúpula de Mossos d'Esquadra i al jutjat 13 de Barcelona», va recordar la presidenta. Per part d'Òmnium Cultural, la seva vicepresidenta, Marina Llansana, va pronosticar que la Diada marcarà l'inici «d'un cicle d'efemèrides històriques» que provocaran «una gran mobilització»