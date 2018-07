Iceta assegura que el Consell de la República «no existeix»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va criticar ahir la voluntat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont d'impulsar des de Bèlgica el Consell de la República per internacionalitzar la causa sobiranista: «El Consell és absolutament irrellevant. No existeix, existeix en el cap d'alguns».

«Que jo sàpiga, en el Pressupost de la Generalitat no hi ha cap partida per a aquesta pseudoinstitució. Alguns volen crear aquesta ficció d'unes suposades institucions que per a nosaltres no tenen cap tipus d'existència real», va exposar en una entrevista.

El líder dels socialistes catalans va argumentar que, si el moviment independentista vol viure en les seves «fantasies», és lliure de fer-ho, però va advertir que el PSC només reconeixerà les institucions que emanen de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

«Per a nosaltres no hi ha més institucions que a les quals el Parlament dóna llum verd. Per a nosaltres el president de la Generalitat i el Govern de Catalunya són els que són i no cap altre», va concloure sobre el Consell de la República.

Iceta va lamentar que la nova direcció del PDeCAT, que va definir com a «comissió liquidadora», hagi acceptat posar el partit en mans de Puigdemont, ja que considera que l'expresident català no té cap intenció de facilitar el diàleg entre la Generalitat i el Govern central. «S'han posat en mans de Carles Puigdemont i els objectius de Carles Puigdemont no són l'estabilitat i l'enteniment, són la inestabilitat i la tensió», va assegurar, i va vaticinar que qui obstaculitzi la via del diàleg serà penalitzat pels ciutadans.

El líder socialista va confiar que el Govern no reprendrà la via unilateral per la qual va apostar Puigdemont en el seu mandat: «Els polítics no ens podem comprometre a no equivocar-nos, però sí que hauríem de comprometre'ns a no repetir els mateixos errors». Iceta preveu que els partits independentistes mantinguin «retòricament» la seva aposta per una república, però confia que no busquin materialitzar-la com van intentar fer-ho el 27 d'octubre, ja que conclou que el cost ha estat altíssim.

La Generalitat ha demanat al Govern que doni ordres a la Fiscalia perquè es retirin els càrrecs contra els presos, i el líder socialista va replicar que el ministeri fiscal és «autònom» i que a Espa-nya la independència judicial està garantida. «Que li ho preguntin a Mariano Rajoy, que ha deixat el Govern precisament a causa de l'efecte polític d'una sentència», va concloure, i va recordar que la Fiscalia ja va demanar que es deixés en llibertat l'exconseller Quim Forn, i el jutge ho va denegar. «Pensar que el Govern d'Espanya es posarà a incidir directament sobre un judici concret crec que és equivocar-se i que les coses no han d'anar per aquí», va sostenir Iceta, que va insistir que els jutges són independents.

D'altra banda, Iceta va remarcar que el PSC respecta les decisions dels jutges, però també recorda que des del principi ha considerat que la presó preventiva era una mesura excessiva.