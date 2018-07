Ingressen una nena d'un any a l'hospital amb una intoxicació per drogues

La nena d'un any que va ser ingressada aquest dissabte a l'Hospital Universitari de la Paz (Madrid), on va ser traslladada després de patir presumptament una intoxicació per drogues en un poble de Guadalajara es manté "estable", han informat a Europa Press fonts del centre hospitalari.

En un primer moment, la nena va ser traslladada a l'Hospital Universitari de Guadalajara i posteriorment la van derivar a l'hospital madrileny. En aquest succés no consta la intervenció de la Guàrdia Civil ni de la Policia Local.

Les autoritats judicials van decretar el secret de les actuacions en aquest cas. Segons van precisar fonts properes al cas la Policia Judicial està fent càrrec de la investigació.

Aquestes fonts van explicar que van ser els sanitaris que van examinar a la nena els encarregats de traslladar els fets directament a les autoritats judicials competents.