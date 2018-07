La Xarxa Espanyola d'Immigració critica Casado

? La Xarxa Espanyola d'Immigració considera que el nou president del Partit Popular, Pablo Casado, ha fet un «gir lepenista», en referència a la política francesa Marine Le Pen, i l'ha comparat amb l'extrema dreta europea d'«Itàlia o Hongria» després que el líder popular afirmés que no «no és possible que hi hagi papers per a tots». «Les paraules de Casado confirmen l'alineació del Partit Popular espanyol amb l'extrema dreta d'Itàlia o Hongria, ja que intenta enviar un missatge de por i estat de potencial setge cap a la població, exactament en la mateixa línia que el ministre Salvini, que sota una pretesa situació d'invasió, busca fomentar la insolidaritat», declara la plataforma en un comunicat. La Xarxa es pregunta si el PP adoptarà la mateixa «consigna» que el seu dirigent va adoptar ahir de ser «políticament incorrecte» en totes les regions on governa, com ara la Comunitat de Madrid, on resideix més d'un milió de migrants en un «exemple de convivència que no es pot perdre perquè el Partit Popular necessita tots els seus vots».