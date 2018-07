Junqueras i Romeva demanen recusar els jutges de la sala de l'1-O

n L'exvicepresident Oriol Junqueras va demanar recusar la sala que jutjarà l'1-O perquè els seus «valors, creences i ideologia» podrien entrar en «col·lisió» amb els dels processats i afectar la seva imparcialitat, ja que se «sotmeten» a una Constitució que els acusats «volen canviar».

Així ho van sostenir l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva en un escrit en el qual demanen la recusació dels cinc membres de la sala que jutjarà la cúpula del procés unilateral a la independència: el president Manuel Marchena i els magistrats Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela i Antonio Del Moral.

Segons fonts judicials, una vegada s'hagi acordat la data per a l'inici del judici, és possible que a la sala que enjudiciarà el cas es puguin sumar dos jutges més, que gairebé amb tota probabilitat seran Ana María García Ferrer i Andrés Palomo. En l'escrit, l'advocat de Junqueras i Romeva, Andreu Van den Eynde, van advertir que no atendre els arguments de la recusació que planteja suposaria la «violació i vulneració» dels drets fonamentals.



El Suprem suspèn els diputats

La Sala penal del Tribunal Suprem va confirmar ahir la suspensió de càrrec públic de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i de cinc diputats al Parlament que són a la presó provisional, tots ells processats per rebel·lió en la causa relacionada amb l'anomenat procés. Els magistrats de la Sala d'Apel·lacions van desestimar els recursos dels cinc diputats catalans a la presó i destaquen que Llarena no va prendre una «decisió discrecional».