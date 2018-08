Avís de la CUP: «Una crida a netejar el carrer d'independentisme obre el camí a agressions feixistes»

El diputat de la CUP Vidal Aragonès ha denunciat de nou aquest dimecres "l´augment d´agressions feixistes" a Catalunya contra "aquells que volen lluitar per una nació alliberada i per la millora de les seves condicions". Després de condemnar un nou atac d´aquestes característiques la passada nit a Verges, ha assegurat que aquesta "és la resposta que reben" els independentistes i les esquerres quan mostren la seva "lluita al carrer".

En aquest sentit, el diputat ha apuntat que missatges com els que llencen PPC i Cs contra les mostres de símbols sobiranistes podrien estar alentant atacs violents. "Aquests atacs feixistes s´estan emparant en un discurs on es crida a netejar l´espai púbic d´independentisme. És un exercici que obre el camí a les agressions feixistes", ha sentenciat. A més, ha insistit en la necessitat que el conseller d´Interior, Miquel Buch, comparegui al Parlament per explicar "què fa el departament" per acabar amb aquestes agressions, i ha reclamat als Mossos que actuïn per evitar que s´incrementin i es produeixin.