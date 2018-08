Batet promet un «projecte integrador» per a Catalunya

Batet promet un «projecte integrador» per a Catalunya

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha destacat avui que l'Executiu té "un projecte integrador" per a Catalunya i ha garantit "lleialtat institucional", un element que ha advertit que és necessari perquè es puguin produir "avenços de veritat".

En una roda de premsa posterior a la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat al Palau de la Generalitat, Batet ha subratllat que el Govern espanyol té "un projecte integrador per a Catalunya i per a Espanya amb Catalunya dins".

Ha garantit "lleialtat institucional" a la Generalitat i ha indicat que "no concep" que el Govern català no la tingui, a l'hora que ha avisat que "sol es poden produir avenços de veritat si es manté aquesta lleialtat institucional".

Per comparació a l'anterior govern del PP, Batet ha destacat així que aquest govern té "un projecte per a Catalunya" i ha celebrat "la recuperació del diàleg com a mètode".

En aquest sentit, Batet ha indicat que la reunió ha tingut un to "cordial i franc" perquè cada part ha exposat amb "normalitat les seves posicions" i s'han produït "discrepàncies importants", sobretot en la qüestions relatives al procés sobiranista.

Però "parlar de les grans discrepàncies és important, em sembla important que es produeixin en aquest diàleg en lloc de què es facin manant missatges a través de titulars", ha afegit la ministra.

En aquest sentit, Batet ha dit que allò lògic és que "dos governs que governen als catalanes" treballin per "donar serveis als ciutadans i garantir els seus drets", i que tinguin aquesta "relació institucional i de diàleg que durant 7 anys ha estat absent", ja que la bilateral no es reunia des del 2011.