Arriba l'onada de calor: les temperatures s'intensificaran encara més divendres i dissabte

La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat ha activat l´alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya PROCICAT per onada de calor ateses les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya.



Aquestes previsions indiquen que l'episodi d'onada de calor afectarà de manera generalitzada el territori a partir d´avui i fins a mitjans de la propera setmana. Les temperatures màximes extremes afectaran tot el territori excepte les comarques del Pirineu.



La calor s´intensificarà demà divendres i dissabte i l´augment de temperatures es notarà especialment al Prepirineu. No obstant, es preveu que les temperatures més altes s´assoleixin a l´Alt Empordà, la franja de Ponent i a les Terres de l´Ebre. L´episodi podria allargar-se a mitjans de la setmana vinent. D´altra banda, a les comarques del Pirineu es preveuen ruixats de tarda amb forma de tempestes locals.



A més, seguint el seu protocol intern i d´acord amb aquesta situació, l´Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha posat en fase 2 d´alerta el Pla d´actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS).





Quines temperatures es consideren prou altes per una onada de calor?

el seu ús i tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys, sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques. També s´ha informat a les empreses de teleassistència perquè facin un seguiment acurat dels seus usuaris i usuàries, així com a les activitats de la Direcció general de Joventut perquè evitin les activitats físiques intenses a les hores de més calor.Cal tenir en compte que són extremes en relació a l´època de l´any i a cada municipi. El llindar establert pel Servei Meteorològic de Catalunya es correspon amb la superació de la temperatura màxima diària de cada municipi establerta pel percentil 98, que vol dir que només el 2% de dies dels mesos d´estiu, la temperatura màxima ha estat superior a aquest valor previst. Per tant, a cada municipi serà un llindar diferent. Per exemple, a Valls (Alt Camp), el percentil 98 de calor està situat en 36,3 graus; a Colera (Alt Empordà) en 35,9; a la Seu d´Urgell (Alt Urgell) en 36,6; a Igualada (Anoia) en 38 graus; a Cervelló (Baix Llobregat), en 36,8 graus, i a Lleida (Segrià), en 38,1 graus. Quan aquests valors es preveu que se superin durant 3 dies seguits, som davant un episodi d´onada de calor.