El jutge no admet la querella de Torra contra Bono per equiparar-lo amb nazis

El Jutjat d'Instrucció número 11 de Madrid ha no admès la querella presentada pel president de la Generalitat, Quim Torra, contra l'exministre i expresident del Congrés José Bono, per equiparar-lo amb els nazis, han informat a Efe fonts pròximes al polític socialista.

Torra es va querellar contra Bono per delictes d'injúries i d'incitació a l'odi per haver dit en un programa de televisió: "Les declaracions de Torra estan més a prop de plantejaments nazis que de plantejaments democràtics".

La querella plantejava que aquelles paraules contenien "desqualificacions greument ofensives" contra Torra de forma "gratuïta" i sense la "menor justificació", ja que el terme "nazi" suposa "una de les connotacions més pejoratives que es pot atribuir a un polític".

En concret, Bono va manifestar: "Vostè es creu que a aquestes alçades del segle XXI es pot dir, com ell (Torra) ha dit, que per a Catalunya és un deteriorament creuar-se pel carrer uns nens...i nenes, va dir, parlant en castellà... Aquest senyor, no està bé, i altres expressions que estan més a prop de plantejaments nazis que de plantejaments democràtics".

Segons els serveis jurídics de la Generalitat, aquestes afirmacions resulten "greument" atemptatòries contra l'honor del president de la Generalitat i no es poden emparar en la llibertat d'expressió perquè el Tribunal Constitucional ha determinat que aquest dret no justifica l'ús d'expressions insultants, injurioses o vexatòries que excedeixin del dret de crítica.

La querella ressaltava que Bono va cometre un delicte d'incitació a l'odi, ja que va assegurar que Torra tenia plantejaments pròxims als "nazis" per la seva mera pertinença a una ideologia política, l'independentisme.

"Atribuir la condició de tenir plantejaments pròxims als 'nazis' al Molt Honorable President de la Generalitat, de forma totalment gratuïta i sense la menor justificació, com si aquest pretengués l'establiment d'un autèntic sistema totalitari i l'extermini d'altres pobles i opositors, constitueix, pel seu propi sentit gramatical, una afirmació clarament insultant i vexatòria", agregava l'escrit que no ha estat admès a tràmit.