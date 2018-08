Els CDR pressionen ERC, PDeCAT i la CUP per reclamar-los «desobediència»

n Els CDR van pressionar ahir ERC, la CUP i el PDeCAT per reclamar-los retornar a la via de la «desobediència». Ho van fer a través de protestes davant les seus de les formacions polítiques.

Primer, un grup d'aproximadament una trentena de persones dels CDR es van presentar al matí a la seu nacional d'ERC, al carrer Calàbria de Barcelona, en protesta pel que consideren una manca de política decidida en favor de la república catalana.

Els manifestants van empaperar l'entrada amb cartells on es llegia «el poble mana, el Govern obeeix» i van fer pintades a la paret de la façana. El grup va intentar entrar a la seu dels republicans però se'ls ha impedit l'entrada. De fet, els Mossos es van presentar al lloc dels fets per garantir que la concentració no causava problemes, però fonts policials van assegurar que no s'havia identificat cap dels manifestants.

A més, ERC ja va dir que no els denunciarà. En marxar de la seu d'Esquerra, els CDR van emetre un comunicat a les xarxes on reclamaven als polítics «desobediència o dimissió» i on retreien al Govern i a la mesa del Parlament que «acatin» la suspensió dels diputats i negociïn amb l'Estat «mentre reprimeix».

En aquest comunicat, els CDR recordaven que l'1 d'octubre es va «decidir que es vol ser república». «Per exercir el dret a l'autodeterminació, el poble pateix una persecució per part de l'Estat espanyol. S'ha evidenciat la falta de separació de poders i l'ús de la repressió per imposar-se, com un estat antidemocràtic i autoritari», afegeixen, tot comentant que un exemple d'aquesta actitud és «l'últim embat» que ha «portat a suspendre els diputats encausats» per l'1-O. «Això posava la mesa novament en la disjuntiva d'acatar o desobeir. Des del poble sempre hem deixat clar que sense desobediència no hi haurà independència i que estem disposats a lluitar fins al final. Malgrat això, hem hagut de veure un cop més una escena ridícula al Parlament», es queixaven, tot assegurant que això «respon més a pors i interessos de partit per part de JxCat i ERC que al compromís pel qual se'ls va votar».



També la CUP

Posteriorment, més de 200 persones es van concentrar davant la seu de la CUP a Barcelona per demanar a la formació anticapitalista que mostri la «targeta vermella a l'autonomisme» i que «tombi» el govern de la Generalitat, ja que asseguren que «sense desobediència no hi ha independència».

Els manifestants van penjar a l'entrada del local de la CUP dues pancartes en les quals podia llegir-se: «El poble mana: desobeïu o dimitiu» i «No us adormiu. Toca prendre partit».

En un moment donat, mentre cridaven «targeta vermella a l'autonomisme», els concentrats van mostrar diverses cartolines d'aquest color i, posteriorment, dues de les manifestants van prendre la paraula i van llegir un manifest.

El mateix afirmava: «Exigim al Govern que obeeixi el mandat de l'1 d'octubre (...). No volem autonomisme, exigim la república que vam votar» (...). En cas contrari, exigim al Govern que desobeeixi o dimiteixi». La portaveu del secretariat nacional de la CUP, Laia Estrada, van respondre als CDR assegurant que el seu partit «ha rebut el missatge» i que el traslladarà a les seves bases perquè decideixi en què es tradueix aquesta targeta vermella que han demanat els manifestants.

Va assegurar que la formació anticapitalista «no només entén, sinó que comparteix» accions com la d'ahir, i va asseverar: «De Madrid no hem d'esperar absolutament res. Tot depèn de nosaltres: avui, aquí i ara».

Els 200 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) que es van concentrar ahir davant la seu de la CUP van traslladar després la seva protesta davant la seu del PDeCAT de Barcelona, partit al qual van demanar «desobediència o dimissió».

«Doneu la cara», van cridar els manifestants, que van advertir a la formació que lidera el bagenc David Bonvehí que se'ls ha acabat la paciència i que volen que es declari ja la independència.

A diferència de la seu de la CUP, en la del PDeCAT dues furgonetes dels Mossos d'Esquadra van evitar que els CDR arribessin fins a la porta i pengessin pancartes i adhesius a favor de la república catalana.



La proposta de Poble Lliure

Poble Lliure, un dels dos partits que integren la CUP, va proposar ahir la creació «d'un espai de coordinació estratègica» de l'independentisme per evitar «greus incoherències» entre les diverses formacions, així com un boicot dels catalans a les empreses que cotitzen en l'Ibex 35.