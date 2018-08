Ja és oficial el nomenament d'Àngel Ros com a nou ambaixador d'Espanya a Andorra

El Consell de Ministres ha nomenat aquest divendres l'encara alcalde de Lleida, Àngel Ros, com a nou ambaixador d'Espanya a Andorra. Un cop oficialitzat el nomenament, Ros haurà de deixar a l'alcaldia, així com a l'acta de regidor a la Paeria. Tot sembla indicar que presentarà la seva renúncia per escrit aquest mateix dissabte, un cop surti publicat al BOE el seu nomenament com a ambaixador espanyol al Principat d'Andorra.

En un termini màxim de deu dies tot i que molt probablement serà durant aquesta pròxima setmana, la Paeria celebrarà un Ple per donar compte de la renúncia de Ros, presidit per la primera tinenta d'alcalde Montse Mínguez, que esdevindrà alcaldessa en funcions. Posteriorment i abans dels següents deu dies hàbils s'haurà de convocar un Ple extraordinari, en què s'escollirà el regidor socialista que rellevarà Àngel Ros a l'alcaldia de Lleida.

Els tinents d'alcalde Fèlix Larrosa i Montse Mínguez són, ara per ara, els noms amb més opcions, tot i que l'agrupació local del PSC i el partit tindran la darrera paraula.