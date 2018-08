El turista agredit per manters diu que «el cop que em van donar va ser per matar-me»

José Bravo, el turista nord-americà que va ser agredit per un grup de 'manters' a la plaça Catalunya de Barcelona, ha assegurat avui a Efe que els venedors ambulants van intentar acabar amb la seva vida quan va intercedir perquè deixessin d'atacar una dona: "el cop que em van clavar va ser per matar-me".

Bravo, de 45 anys d'edat, ha interposat avui una denúncia davant els Mossos d'Esquadra, al costat de dos familiars, per les lesions sofertes dimecres passat a la matinada a Barcelona, quan van ser atacats per un grup de manters al centre de la capital catalana, per motius que s'investiguen.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per intentar identificar, localitzar i detenir els manters que van agredir a aquest turista, que va rebre l'alta hospitalària aquell mateix dia per una ferida contusa al cap, i que avui ha acudit a la comissària de Ciutat Vella a interposar la denúncia.

"Jo venia caminant per la plaça amb la meva família i vaig veure que un grup d'africans estaven atacant una dona, sense que ningú la defensés. Vaig decidir creuar el carrer i intentar defensar la dona. L'atacaven a puntades de peu. Era un grup d'africans atacant una dona blanca, sola", ha relatat a Efe-TV Bravo, que ha afegit que aquesta mateixa nit partirà cap a Itàlia, abans de tornar cap al seu país.

Segons el turista, els manters el van començar a atacar a ell quan van veure que intercedia en defensa de la dona: "es van centrar en mi, em van començar a atacar, un grup d'ells amb cinturons, sivelles, hi va haver un moment de l'atac que venien com tres o cinc i em van atacar amb una arma que tenien amagada i em van fer un tall al cap i en una vena".

"M'ho vaig passar molt malament perquè estava a punt de mort. El cop que em van clavar ells va ser per matar-me, a la vena, va ser per matar-me", ha exclamat.

Bravo ha reconegut que se'n va de Barcelona amb una "mala imatge" de la ciutat, especialment de l'alcaldia i del govern, ja que "són culpables del que està passant".

"Estan posant el poble en problemes. No sé com el sistema protegeix a aquestes persones que estan fent aquest crim venent coses il·legals al carrer i atacant les persones. No entenc com el govern ho permet", ha indicat Bravo, que ha denunciat que ningú del govern ni de l'alcaldia de Barcelona l'ha trucat per saber com es troba.