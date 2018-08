Detenen un home al Raval per apunyalar-ne un altre enmig d'una baralla

Un home va ser detingut ahir al barri del Raval de Barcelona per apunyalar-ne un altre i copejar-lo després amb un pal quan estava prostrat a terra, després d'una baralla iniciada per motius encara no aclarits.

Els fets van passar abans-d'ahir a la tarda a l'altura del número 38 del carrer de la Cera, en plena via pública, en un incident en què van participar altres persones, fet pel qual no es descarta que es facin més detencions.

Segons va indicar la Guàrdia Urbana, una patrulla va desplaçar-se al lloc dels fets poc abans de 2/4 de 4 de la tarda. En arribar-hi, van comprovar que, estesa enmig del carrer, hi havia una persona amb una ferida d'arma blanca a l'esquena, a la zona lumbar, la qual va ser traslladada a un hospital pròxim.