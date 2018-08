La major part de l'oposició exigirà la dimissió de Colau

La major part de l'oposició municipal exigirà la dimissió de l'alcaldessa Ada Colau com a responsable de seguretat de la ciutat en una Comissió Extraordinària de Presidència demanada aquest dilluns, dies després de l'agressió d'un venedor ambulant a un turista a plaça Catalunya, que va provocar una allau de crítiques tots els grups opositors menys la CUP. PDeCAT, ERC i Cs han proposat que en el seu lloc es nomeni una persona "de consens i de reconegut prestigi" de l'àmbit polític, tot i que no han posat cap nom sobre la taula. La presidenta de la comissió de presidència, Francina Vila, ha assegurat que el grup de treball es convocarà "el més aviat possible que permeti el reglament", és a dir, en 48 hores.

La petició registrada aquest dilluns al matí condemna el "deteriorament" que viu Barcelona, "amb la cronificació del Top Manta, la proliferació dels narcopisos, les baralles, la inseguretat, així com l'incivisme al conjunt de la ciutat".

La regidora del Grup Municipal Demòcrata lamenta que l'alcaldessa "té la mà trencada" en "tirar pilotes fora" quan hi ha un problema greu a la ciutat i "dona la culpa a d'altres administracions", ha dit.Vila demana un "impuls de veritat" en el Pla de Xoc del Raval on hi ha un problema de convivència i narcopisos" important. "No s'està impulsant amb tota la iniciativa política que caldria, necessita una direcció política molt clara i que es vegin a curt termini resultats immediats"; ha valorat .També critica els discurs contra el turisme "enlloc de veure-ho com una oportunitat"

Sobre el fet que, arran de la comissió, pugui sorgir una moció de censura contra Colau, Vila, que encapçala la comissió de Presidència, confia que en la trobada extraordinària de seguretat assisteixi la mateixa alcaldessa "a donar explicacions". Tot i així, Francina Vila ha assenyalat que el Grup Demòcrata estarà amatent de les explicacions que doni el govern municipal.

Ha recordat, però, que "les mocions necessiten d'amplis consensos i són qüestions a treballar". De tota manera, ha dit que davant les nombroses promeses que no s'han acomplert i "l'acomplexament" en temes com al seguretat, el PDeCAT es veu com una "alternativa viable i sòlida" per encapçalar el govern municipal, sigui abans o després de les eleccions municipals previstes a la primavera de l'any vinent.

ERC demana la dimissió de Colau al capdavant de l'àrea de seguretat i que, en el seu lloc es nomeni "una persona responsable, d'altura polític i de reconegut prestigi i consens" perquè es posi al capdavant dels temes de seguretat a la ciutat. Tot plegat, davant una situació que el president del grup municipal d'ERC; Alfred Bosch, qualifica de "desgavell" i ple "d'incomoditats" per als ciutadans, en casos com la sobreocupació de la via pública amb la presència de la venda ambulant o vehicles amb finalitats lúdiques (Segways, patinets...), especialment a la zona del litoral.

Bosch també ha dit que s'ha d'acomplir el pla de xoc contra la venda de droga al Raval i Ciutat Vella per acabar així amb els 'narcopisos'. "Hem fet propostes, sabem el que cal fer, pressió policial pressió judicial i coordinar-se els veïns. Les mesures les tenim, són clares; el problema és que no s'apliquen", ha apuntat. Davant aquesta suposada inacció del govern de Colau, el líder republicà ha posat de rellevància que "grups polítics tant diferents ens hem acabat posant d'acord". "Si ella no governa que ens deixi a la oposició a intervenir", ha indicat. Ara bé, el dirigent d'ERC a Barcelona no veu viable de moment, la possibilitat de presentar una moció de censura. "L'autèntica moció de censura vindrà a les eleccions municipals", ha valorat.

La proximitat de les municipals també fa que Ciutadans pensi que no és el moment de presentar mocions de censura, però sí d'exigir la renuncia de Colau "que permeti un canvi per poder avançar". El regidor Santiago Alonso considera que "s'ha de forçar un canvi de rumb i frenar el deteriorament d de la ciutat". En el darrer estiu abans que acabi la legislatura, Alonso assegura que "el balanç no pot ser més negatiu", en aspectes com la gestió dels manters i la situació "totalment descontrolada" pel que fa incivisme. "Aquest govern municipal ha de canviar d'actitud i de persones", ha conclòs Alonso.

Des del PSC, es demana també la dimissió de Colau davant un "balanç nefast" de la seva tasca al capdavant de la Guàrdia Urbana. "El PSC ha demanat repetidament conèixer quants efectius de la Guardia Urbana es troben patrullant els carrers de la ciutat aquest estiu", ha apuntat el cap del grup municipal socialista, Jaume Collboni, qui ha exigit a l'alcaldessa "responsabilitats polítiques davant la manca de planificació evident al mes d'agost, i per trobar-nos davant dels mesos de major pressió turística sense un pla d´estiu treballat ni efectius policials o de neteja al carrer", ha indicat.

"Ha abandonat determinats barris a la seva sort", ha reblat Collboni sobre la tasca desenvolupada per Colau. "Porta mesos amagada sense donar resposta pels problemes a Ciutat Vella, sense comparèixer per donar explicacions sobre les retallades i ara tampoc davant la greu crisi de convivència que es viu a la ciutat", ha detallat el dirigent socialista.

També ha titllat el govern de BComú d'estar "aïllat, desbordat i incapaç que ha perdut el control de la ciutat", ha afegit. "És una greu irresponsabilitat per part de l´esquerra obviar les polítiques de seguretat, que són especialment necessàries per a garantir la convivència i el dret a l´espai públic en aquells barris més vulnerable", ha afegit. "La manca de resposta en seguretat d´Ada Colau obra la porta als populismes", conclou Collboni.

Des del PPC, el president del grup municipal, Alberto Fernández Díaz, demanava diumenge la Comissió de Seguretat en què es plantejaria el cessament de Colau. "Quan no han estat els actes d'incivisme de grafiters al metro, hi hagut les agressions de manters a Guàrdia Urbana i turistes, o els problemes de convivència, especialment en barris de Ciutat Vella com la Barceloneta", ha enumerat Alberto Fernández. "Colau ha perdut el control de la ciutat", ha ressaltat.