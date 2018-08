Argentina debat la despenalització de l'avortament entre mobilitzacions

n El Senat argentí va iniciar el debat sobre el projecte de llei per legalitzar l'avortament, que ja va ser aprovat el mes de juny passat a la Cambra de Diputats després d'una jornada maratoniana que s'esperava que es repeteixi aquest dimecres, a causa de la polèmica que aquesta mesura genera al país sud-americà. Precisament per aquest motiu, al carrer hi havia grans concentracions tant de partidaris com de contraris a l'avortament.

La sessió va arrencar amb la presència de tan sols 65 dels 72 senadors. L'única baixa anunciada era la de la representant per San Luis, Maria Eugenia Catalfamo, que està embarassada i necessita repòs. Si és el cas, s'havia pronunciat a favor de legalitzar l'avortament. Les discussions parlamentàries se seguien amb una gran expectació al carrer. A l'esplanada del Congrés s'hi van concentrar grups a favor i en contra. A un costat de la plaça se situen els primers, caracteritzats pel color verd, i l'altre, els «celestes». Tots dos van preparar una jornada plena d'activitats, com concerts, per amenitzar l'espera. La votació no estava previst que arribés fins a la matinada perquè havien d'intervenir tots els senadors presents per exposar els seus arguments. Per les declaracions que han fet en els últims dies, el «no» s'imposaria per 38 vots davant de 31 a favor. Si el projecte finalment és rebutjat, no es podrà tornar a discutir al Congrés fins a l'1 de març del 2019, quan comença el nou curs legislatiu, i haurà de partir de zero. En canvi, si els senadors donen llum verd, l'aprovació serà definitiva.

El president argentí, Mauricio Macri, va donar llibertat de vot a l'oficialisme, tot i que ell s'hi declava en contra. El líder conservador va destacar a les xarxes socials que «no importa quin sigui el resultat» perquè en qualsevol cas «guanyarà la democràcia» per la «reflexió» que el debat ha generat en la societat argentina.

Actualment, Argentina permet l'avortament en certs casos de violació o risc per a la salut de la mare, però alguns organismes han denunciat retards judicials que superen els terminis legals per inter-rompre l'embaràs i que hi ha massa metges que es neguen a practicar-lo.

La nova norma jurídica, que va iniciar el seu recorregut el 2006 gràcies a la Campanya pel Dret a l'Avortament Legal, Segur i Gratuït, permetria posar fi a qualsevol embaràs en les primeres dotze setmanes de gestació sense cap requisit addicional.

«El Senat d'Argentina té una oportunitat única per protegir els drets de les dones i nenes posant fi a un status quo injust i nociu que posa la seva salut i les seves vides en perill», va dir el director de Human Rights Watch per a les Amèriques, José Miguel Vivanco.