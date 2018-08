Els antecedents de l'imam de Ripoll no consten a cap registre policial, segons un informe de Mossos

Ni rastre dels antecedents policials de l'imam de Ripoll en cap dels registres policials. Un informe elaborat per la Comissaria Superior de Coordinació Central dels Mossos d'Esquadra quatre dies després dels atemptats (21 d'agost) posava de manifest que no constava cap detenció per part de cap cos policial, tal com ha avançat el diari 'Ara' i ha confirmat l'ACN.

En un informe anterior, del 19 d'agost, els Mossos es limitaven a assenyalar que no apareixia en els arxius policials dels mossos. Ara bé, tres dies més tard, tornaven a cercar el nom de l'imam creuant-lo amb les bases de dades de la policia espanyola i la Guàrdia Civil i tampoc apareixia res del seu historial delictiu. L'imam havia estat detingut el 2010 a Ceuta per intentar introduir 121 quilos de haixix a l'Estat i va complir condemna a Castelló del 2010-2014. Ara bé, els Mossos no van obtenir aquesta informació quan van rastrejar els antecedents delictius d'Es Satty. En aquell informe, a més, ja l'apuntaven com el cervell de la cèl·lula i afirmaven que havia "adoctrinat" la resta dels joves terroristes.