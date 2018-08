La Fiscalia de l'AN nega que l'imam de Ripoll fos confident del CNI

El tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha negat que l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, fos confident ni col·laborador del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI). Segons Carballo, el ministeri públic no té cap informació en aquest sentit i també assegura que el sumari dels atemptats de Barcelona i Cambrils no apunta res en aquesta línia. Ara bé, sí reconeix a l'ACN que un agent de la intel·ligència espanyola va visitar Es Satty quan estava a la presó de Castelló de la Plana complint condemna per tràfic de drogues. L'any 2010 l'havien enxampat a Ceuta intentant introduir 121 quilos de haixix a l'Estat i va complir condemna fins el 2014.

Segons Carballo, doncs, aquella "entrevista policial" no tenia res a veure ni amb terrorisme i tampoc guarda cap relació amb els atemptats del 17-A. Al sumari hi consta un informe d'Institucions Penitenciaries espanyoles on es recull que Es Satty va tenir quatre "entrevistes policials" mentre era a la presó. Tres d'elles van ser el 2012 i la darrera un mes abans que sortís en llibertat, l'abril de 2014. L'Audiència Nacional serà el tribunal que jutjarà els detinguts pels atemptats del 17-A.

L'imam de Ripoll va complir condemna del 2010 al 2014 per tràfic de drogues a la presó de Castelló I. La policia el va enxampar a Ceuta per intentar introduir 121 quilos de haixix però poc després el van traslladar fins a la presó valenciana per sobreocupació al centre penitenciari de Ceuta. Mentre va estar reclòs, consta en un informe inclòs al sumari del 17-A que va mantenir quatre "entrevistes policials".

La primera el 5 d'abril de 2012, la segona el 24 de maig i la tercera el 26 de juny del mateix any. La darrera es va produir el 17 de març del 2014, poques setmanes abans que sortís en llibertat (29 d'abril de 2014). Consta també el número d'identificació dels agents.

El tinent fiscal de l'Audiència Nacional ha confirmat que una de les visites era d'un agent de la intel·ligència espanyola però assegura que no té res a veure amb terrorisme.

Poc després de sortir en llibertat, l'any 2015, l'imam va arribar a Ripoll i exerceix com a imam per a la comunitat musulmana Annour, situada al carrer Progrés. A la causa també s'inclou un informe d'Institucions Penitenciàries de la Generalitat on es deixa constància que Es Satty mai ha estat reclòs en cap centre de Catalunya, però sí a Castelló i Ceuta.



Relacions de l'imam amb el CNI



Al novembre, diversos mitjans –entre ells el 'Periódico' i 'El País'- van apuntar que el CNI va tenir contactes amb Es Satty mentre complia condemna a Castelló de la Plana. 'El País' va anar més enllà i va assegurar que era confident dels serveis secrets espanyols, tot i que es desconeixia si havia rebut diners a canvi. Aquestes informacions periodístiques apuntaven que, segons reconeixia el mateix CNI, els contactes formaven part del protocol establert amb els convictes que han mantingut relacions amb jihadistes. Una versió que ara la Fiscalia de l'Audiència Nacional contradiu.