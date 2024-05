Una setantena d'estudiants passen la primera nit en l'acampada al claustre de la UB en suport a Palestina

Una setantena d'estudiants han passat la primera nit en l'acampada al claustre de la Universitat de Barcelona (UB) en suport a Palestina. Els estudiants van iniciar l'acció aquest dilluns al vespre, quan van instal·lar tendes de campanya i van anunciar una mobilització contra "el genocidi del poble palestí". Els concentrats mantenen oberta la duració de la protesta, però saben que, com a mínim, la mantindran fins demà, quan hi ha previst un claustre extraordinari a la UB on es presentarà una moció per exigir a la direcció del centre que es posicioni a favor de l'alto el foc i trenqui relacions amb Israel i les empreses que li donen suport, segons van detallar aquest dilluns els impulsors. Les classes s'estan desenvolupant amb normalitat.

Els impulsors de la protesta volen que aquesta s'estengui i que estudiants d'altres campus de la UB i d'altres universitats hi donin suport. La idea és concentrar la mobilització al claustre de la UB. De fet, els consta que alumnes de l'Autònoma de Barcelona (UAB) i la Pompeu Fabra (UPF) estan participant de l'acció.

A banda de l'àmbit universitari, els estudiants reclamen a altres sectors socials que s'hi sumin, especialment als treballadors. En aquest sentit, CCOO ha expressat el seu suport a l'acampada a través d'un comunicat i ha celebrat que, un cop més, el moviment estudiantil sigui torni a ser "punta de llança" de mobilitzacions per la pau i la fi dels conflictes armats.

Pel que fa a l'activitat acadèmica, les classes a l'edifici històric de la UB s'estan desenvolupant amb normalitat i és que la voluntat de l'acció no és entorpir les classes.