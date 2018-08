L'Open Arms desembarca finalment al port d'Algesires

?El cap de missió de Proactiva Open Arms, Riccardo Gatti, va denunciar que en situacions de rescat de persones al Mediterrani «no s'hagi engegat la normativa internacional de traslladar els rescatats del mar a port segur en el menor temps possible perquè són immigrants». Amb balls i aplaudiments, i un improvisat cartell on es llegia «Gràcies, Espanya» amb un cor, el grup va poder per fi trepitjar terra ferma després d'una setmana en alta mar. Gatti va fer aquestes declaracions ahir després que el buc Open Arms desembarqués al port d'Algesires amb 87 persones rescatades.