Torra dona suport a Torrent i els denunciats per Cs recordant que al Parlament es parla «de tot»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha donat suport al seu homòleg del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i als membres independentistes de la Mesa de la cambra catalana després que Ciutadans els hagi denunciat per prevaricació per permetre, a principis de juliol, la votació que va ratificar la declaració del 9-N del 2015 amb els vots de Junts per Catalunya, ERC i la CUP.

Torra ha recordat a través de Twitter que al Parlament es parla, es discuteix i es vota "de tot", i ha subratllat que és en aquesta institució "on rau la sobirania del poble de Catalunya". El president de la Generalitat ha donat les gràcies als quatre denunciats i s'ha posat al seu costat "pel que calgui". L'entrada a la popular xarxa social acaba amb el missatge: "I endavant, sempre endavant".