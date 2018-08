Tres morts i dos ferits en un accident de trànsit a Balaguer

n Tres joves van morir ahir i dos més van quedar ferits, un d'ells de gravetat, en sortir de la via el vehicle amb el qual circulaven per la C-12, a l'altura de Balaguer (la Noguera). Segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT), l'accident va ocórrer cap a dos quarts de vuit del matí al punt quilomètric 173,2 de la C-12, entre la capital de la Noguera i Os de Balaguer, per motius que encara s'investiguen. Els primers indicis apunten que el vehicle, en el qual circulaven cinc joves i que va sortir de la via i es va estimbar, anava a una velocitat excessiva.

Paral·lelament, un motorista va quedar ferit de gravetat ahir al migdia després d'accidentar-se a la C-13 a la localitat lleidatana de Camarasa. Segons va informar Trànsit, el conductor de la motocicleta va perdre el control i va sortir de la via per causes que encara es desconeixen. A conseqüència de la caiguda, el motorista va quedar ferit i va haver de ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova.