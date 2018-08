Carrizosa assegura que continuaran arrencant llaços grocs

El portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, va anunciar ahir que el seu partit continuarà amb la campanya de retirada de símbols polítics, com ara pancartes, estelades i llaços grocs, als espais públics dels municipis on «el Govern no fa res», encara que va insistir que només intervindran en el cas que la seva petició de retirada sigui ignorada.

Així mateix, ahir, en roda de premsa, Carrizosa va assegurar que la seva formació es planteja denunciar l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, per prevaricació si fa una denúncia falsa, ja que aquest, després de la retirada per part de membres de Ciutadans d'una pancarta a la façana del seu ajuntament, va tornar a col·locar-la minuts després.

«Les façanes d'ajuntaments no tenen llibertat d'expressió, ni les papereres, ni els fanals», va sentenciar Carrizosa, qui ha demanat que es compleixi la llei i ha assegurat que la retirada de simbologia per part d'algun veí és un acte de llibertat, ja que en cas contrari s'estan vulnerant els seus drets.

D'altra banda, en ser preguntat per les 38 detencions que van portar a terme els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona diumenge passat a la matinada, el dirigent de Cs va apuntar que a la capital catalana «no hi ha la mínima seguretat» i va advertir que aquestes detencions s'han portat a terme a causa de la pressió ciutadana.

Carrizosa també va aprofitar la seva intervenció per acusar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la de Madrid, Manuela Carmena, que amb els seus mandats «s'hagi exacerbat el fenomen dels manters» a les dues ciutats, i els ha demanat que facin complir les normes i que protegeixin els comerciants i autònoms que paguen impostos.

Finalment, Carrizosa va valorar la política migratòria del Govern central, a qui va instar a liderar-la a escala europea i a «garantir una actuació coordinada» en lloc del que passa en aquests moments, ja que va assenyalar que és una subhasta al revés per veure quin port dona acolliment als vaixells de les ONG que salven refugiats del Mediterrani.