Cs lloga una avioneta per fer campanya contra els llaços grocs

La plataforma «Espanya Ciutadana» ha llogat una avioneta amb una pancarta que durant l'agost sobrevolarà més d'una vintena de platges catalanes en què anima a retirar símbols independentistes.

En un comunicat, la plataforma creada per Ciutadans va explicar que la pancarta es podrà veure durant les principals hores del dia i s'hi podrà llegir «Les platges #SonDeTodos». Diuen que l'objectiu és «transmetre un missatge d'igualtat». «La constitució espanyola s'assenta sobre el principi d'igualtat, sense concernir el lloc on es resideix, la llengua o la bandera. Els llaços i les creus grogues a les platges catalanes pretenen utilitzar espais públics amb fins partidistes coaccionant zones lliures per a tots els ciutadans», diu el comunicat.