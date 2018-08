El PSdeG acusa el PP de fer «campanya electoral» amb l'accident de Vigo

n El secretari general del PSdeG, Gonzalo Caballero, va criticar que tant el PP de Vigo com el de Galícia busquin fer «campanya electoral» amb l'enfonsament del moll en el qual se celebrava el festival O Marisquiño. El líder del PSdeG també va titllar de «cínica»l'actitud del president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, i de tot el PP, que «té un doble criteri» en funció del cas que es tracti.

Caballero va explicar que aquest tractament desigual es va evidenciar quan Feijóo va visitar els ferits del festival i va assegurar sentir-se «avergonyit», una emoció que, segons el seu parer, no es va repetir en el cas de l'home que va perdre la vida a A Estrada (La Corunya) en no rebre assistència sanitària al Punt d'Atenció Continuada (PAC).

Aquesta actitud reflecteix un «exercici de cinisme polític» que no aporta «res positiu» i que demostra com el PP «busca campanya» on «no té suports», segons va recriminar el secretari general socialista. Per això, va fer una crida a «estar a l'altura de les circumstàncies».

Per altra banda, un dels ferits que es trobava ingressat a l'Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) de Vigo va ser donat d'alta, fet pel qual són 5 els ingressats, tres d'ells a l'Hospital Álvaro Cunqueiro, una a Povisa i un altre al Complex Hospitalari Universitari de Santiago (CHUS).

Ahir el nombre de ferits per l'accident va tornar a créixer fins als 467, els quals van ser atesos en diferents dispositius assistencials de la localitat.