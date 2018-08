Els EUA acusen la Xina de preparar un atac

n Un informe recentment divulgat pel Pentàgon estableix que les forces armades de la Xina han expandit les seves operacions en els últims anys mentre «probablement s'entrenen per atacar» els Estats Units i els seus aliats. L'avaluació, que arriba en un moment de gran tensió entre la Xina i els Estats Units per temes de comerç, va ser inclosa en un informe anual que destaca els esforços de la Xina per augmentar la seva influència global, amb despeses en defensa que el Pentàgon calcula que van superar els 190.000 milions de dòlars el 2017.

«En els últims tres anys, l'Exèrcit Popular d'Alliberament xinès ha ampliat ràpidament les seves àrees operatives de bombardejos sobre l'aigua, ha adquirit experiència en regions marítimes crítiques i probablement s'entrena per atacar objectius nord-americans i aliats», assenyala l'informe. El document es divulga també en un moment en què la Xina i els Estats Units planegen mantenir converses comercials, les quals alimenten l'esperança que puguin resoldre un conflicte aranzelari creixent que amenaça de degenerar en una guerra comercial.

L'informe estableix que encara que l'exèrcit xinès ha continuat ampliant les seves operacions, no és clar quin missatge està intentant enviar Pequín en fer aquests vols «més enllà d'una demostració de capacitats millorades».

Aquest any la força aèria de la Xina ha fet aterrar bombarders a illes i esculls al mar Meridional de la Xina com a part d'un exercici d'entrenament en aquesta regió disputada. Al gener, el Pentàgon va posar Pequín, juntament amb Rússia, al centre d'una nova estratègia de defensa nacional.

Darrerament, Washington i Pequín mantenen una relació militar destinada a contenir les tensions, però això s'ha posat a prova en els últims mesos, especialment al maig, quan el Pentàgon va retirar una invitació a la Xina per unir-se a un exercici naval multinacional. Al juny, el secretari de Defensa dels EUA, Jim Mattis, es va convertir en el primer cap del Pentàgon que visita la Xina des del 2014.

L'informe del Pentàgon assevera que, a pesar d'una desacceleració projectada en el creixement econòmic, el pressupost de defensa oficial de la Xina serà de més de 240.000 milions per a l'any 2028.

A més més, l'informe del Pentàgon assenyala que el programa espacial de la Xina progressa ràpidament. «L'exèrcit xinès continua enfortint la seva capacitat espacial militar tot i la seva posició pública contra la militarització de l'espai», afirma.

L'administració del president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat aquest mes un pla ambiciós per posar en marxa una nova Força Espacial com a sisena branca de les forces armades per a l'any 2020. Un dels arguments que s'han mostrat a favor de desenvolupar aquesta força és que els rivals nord-americans, com la Xina, semblen estar cada vegada més preparats per atacar les capacitats basades en l'espai dels Estats Units en cas que esclati un conflicte.