Ciutadans reclama a Pedro Sánchez que torni a aplicar el 155 a Catalunya

n El president de Ciutadans, Albert Rivera, va exigir ahir al Govern de Pedro Sánchez un requeriment formal per part de l'Executiu central al Govern de la Generalitat després de les declaracions del president de la Generalitat, Joaquim Torra, sobre atacar l'Estat espanyol.

Així ho va expressar en una entrevista a Cope recollida per Europa Press en la qual va assegurar que «cal agafar-se seriosament» aquestes declaracions i «prendre mesures». Per això, per al líder «taronja», «és evident que cal demanar a Torra que acati la legalitat».

«Agraeixo a Torra la sinceritat perquè crec que és evident que volen atacar l'Estat espanyol, el que li demanaria a Sánchez és que no s'equivoqui d'aliats perquè els adversaris polítics són els nacionalistes», va destacar Rivera.



Un requeriment

El requeriment formal que exigeix Rivera al Govern espanyol es tracta del primer pas per a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, ja que de la seva resposta depèn que s'activin la resta de passos per a la seva activació. «Cal recordar que el 155 és polí-tica».

Quan el vam aplicar l'any passat es va demostrar que podia haver-hi un consens, i que pot ser un 155 sobre algunes competències com la política exterior, sobre com es gestionen els Mossos d'Esquadra», va subratllar Rivera.

Així mateix, el líder de Ciutadans va lamentar que Torra, el diputat d'ERC Gabriel Rufián, i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont «marquin la política nacional contra l'Estat».



Albiol vol veure si hi ha delicte

El president del PP català, Xavier García Albiol, va demanar a Sánchez que «explori» si el president de la Generalitat, Joaquim Torra, va cometre un delicte d'apologia després de les seves declaracions sobre atacar l'Estat espanyol, que ha qualificat com a frase «bèl·lica». Albiol creu, però, que encara no s'ha de posar en marxa el 155 a Catalunya perquè «no es donen les circumstàncies concretes». Per altra banda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va advertir ahir a PP i Cs que el Govern «no accepta lliçons» en defensa de la legalitat.