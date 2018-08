La defensa del caçador que va matar dos agents rurals diu que no se'l pot imputar

L'advocada d'Ismael Rodríguez, el veí de Vacarisses de 30 anys que va confessar haver matat a trets dos Agents Rurals el 21 de gener del 2017 mentre caçava a Aspa , manté que va experimentar «una alteració de les seves capacitats psíquiques» que el fa no imputable. La lletrada, Montse Torres, mostra la disconformitat amb el relat dels fets redactat per les acusacions i manté que si està malalt necessita un altre tipus de reinserció que no sigui la penal, sinó mesures de seguretat mèdiques. El seu escrit de conclusions provisionals mostra la disconformitat amb el relat dels fets de les acusacions i no considera que es tracti de dos assassinats, sinó d'«homicidis».

Els dos van morir mentre feien un control de caça de dos trets cadascun, tots a curta distància, malgrat que l'acusat els va situar inicialment a uns 15 metres. Els dos agents van rebre almenys un dels impactes al cap, i destaquen el Fiscal i les acusacions particulars en els seus escrits de conclusions provisionals que l'arma utilitzada estava preparada per disparar només tres cartutxos «de manera que per disparar el quart, l'acusat va recarregar l'arma».