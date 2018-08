Un mort i dos ferits per un atac amb ganivet a la regió de París

Almenys una persona ha mort i dues més han resultat ferides després de ser apunyalades aquest dijous al matí en un carrer de la localitat francesa de Trappes, per un home que, segons les primeres informacions, figurava a la llista de persones potencialment perilloses per la seguretat del país i per apologia del terrorisme.



Els fets han tingut lloc al carrer Camille Claudel de la localitat, situada a la regió metropolitana de París, a prop de Versalles. El sospitós inicialment s'hauria atrinxerat, però ha estat abatut per les forces de seguretat, segons fonts policials citades per France 3.



Aquesta cadena ha informat que el sospitós, mort per ferides de bala, figurava en una fitxa S, un arxiu en el qual s'inclou a individus que poden suposar un perill per a la seguretat nacional. Segons una altra televisió, BFM TV, es tracta d'un home nascut el 1982 i condemnat per apologia del terrorisme.







Tanmateix, les autoritats no han determinat per ara que es tracti d'un incident terrorista i, de fet, les fonts consultades per BFM TV apunten com a principal hipòtesi del que ha passat una disputa familiar.



La policia ha confirmat a Twitter la conclusió de l'operació per interceptar el sospitós, però ha instat la ciutadania a "respectar el perímetre de seguretat per no perjudicar la feina" dels agents.





??[ALERTE] Opération de police en cours, rue Camille Claudel à #Trappes, merci de bien vouloir éviter le secteur et de respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/6z7Q8u9mrZ — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) 23 d´agost de 2018