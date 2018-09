Troben enterrat i embolicat en plàstics el cadàver d'una dona a Sils

Els Mossos d'Esquadra van localitzar ahir un cadàver embolicat en plàstics en un garatge d'una casa de la urbanització Vallcanera, a Sils. El cos estava en un estat avançat de descomposició però els investigadors sospiten que es podria tractar d'una dona de 62 anys, Carmen Fernández, que vivia a la casa amb el seu fill i que fa mesos que estava desapareguda. Caldrà esperar al resultat de l'autòpsia, que està prevista que se li faci aquest matí, per esbrinar les causes de la mort i per confirmar-ne la identitat.

La dona, que treballava al sindicat de Riudarenes, podria haver mort el novembre de l'any passat, quan segons els seus veïns la van deixar de veure. Vivia amb el seu fill d'uns 40 anys, Jorge Gutiérrez, a qui els Mossos d'Esquadra estan buscant i encara no ha estat localitzat. Segons els veïns, quan se li preguntava per la seva mare, el fill sempre responia que havia «marxat amb la seva parella».



El cas està sota secret de sumari i la recerca es va iniciar pel fet que ningú havia vist la dona al barri des de feia mesos, intentant les autoritats inicialment contactar amb familiars de la víctima i finalment passant-se l'avís als Mossos d'Esquadra.

Desplaçats ahir els agents al domicili, al garatge van localitzar un cadàver enterrat, en avançat estat de descomposició i embolicat en plàstics. Fins al lloc s'hi van desplaçar la comitiva judicial i els investigadors de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, que van fer una primera inspecció ocular de la casa.

Avui es farà l'autòpsia



Després de fer l'aixecament del cadàver, el servei funerari va traslladar el cos fins a l'Institut de Medicina Legal de Girona, on està previst que els forenses li facin l'autòpsia aquest matí per determinar les causes de la mort i esbrinar si es va tractar d'una mort violenta. Per l'estat avançat de descomposició, fins al moment no s'ha pogut determinar si té signes de violència. A més, també hauran de confirmar la identitat del cos.

La policia també investiga si algú ha tret diners del compte de la dona, que cobrava una pensió de viduïtat.