Pastor no descarta una intervenció sense votació del president català

La presidenta del Congrés, Ana Pastor, està disposada a estudiar fórmules imaginatives perquè el president Quim Torra comparegui al Congrés dels Diputats en un debat que fins i tot podria incloure el president espanyol, Pedro Sánchez, i no culminar amb una votació, contràriament al que exigia el president Puigdemont el 2017.

Algunes fonts van apuntar que la presidenta espera que el PDeCAT i ERC facin propostes sobre la fórmula d'aquesta compareixença que Torra ja va apuntar Catalunya Ràdio que està disposat a acceptar «encantat» sempre que no impliqui cap «humiliació».

Pastor va convidar dimarts el president de la Generalitat a assistir a la cambra espanyola a «defensar els seus posicionaments polítics» i «escoltar els de la resta de grups polítics». «Al Parlament hi ha espai per a tots els plantejaments», va dir, tot i que va matisar que «és necessari» que aquests plantejaments estiguin «dins de la llei».

La invitació, però, no anava acompanyada de cap proposta concreta sobre el format, contràriament a la situació que es va produir el juny del 2017, quan el president Puigdemont va demanar per carta comparèixer i la presidenta del Congrés li va respondre que «el reglament no contempla cap debat en sessió plenària on pugui sol·licitar per comparèixer». L'única via, aleshores, era presentar una proposició de llei a través del Parlament de Catalunya i sotmetre-la a votació.